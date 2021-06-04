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Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen'in evlendiği Nihan Ünsal kimdir ve kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir? Sorusu ünlü oyuncu Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından merak konusu oldu. 2019 yılında Nihan Ünsal ile Burak Sergen nişanlandı. İşte Nihan Ünsal hakkında detaylar...
Magazin 04.06.2021, 10:01
Akciğerindeki enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal merak konusu oldu. Peki, Nihan Ünsal kimdir? İşte hakkında merak edilenler...
NİHAN ÜNSAL KİMDİR?
Özel bir akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal, İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Nihan Ünsal, 11 Şubat 2019 tarihinde ünlü oyuncu Burak Sergen ile nişanlandı.