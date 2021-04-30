Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'dan ayrılma sebebi ortaya çıktı!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 108. son bölümünde Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Şahika'nın saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Fragmanda Şahika için düzenlenen cenaze törenini gören izleyiciler Nesrin Cavadzade'nin ayrılığında büyük bir üzüntü yaşadı.

ESKİ YÖNETMEN KISA SÜRELİĞİNE GERİ DÖNDÜ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi sektöründe kulaktan kulağa yayılan bilgilere göre geçen günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi.

YÖNETMENLE GERİLİM YAŞADI

Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.

NESRİN CAVADZADE SETİ TERK ETTİ

Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı.

İPLER TAMAMEN KOPMADI

Öte yandan Medyapım'ın, etkili oyunculuğuyla rol aldığı her projede öne çıkan Cavadzade ile ipleri koparmadığı, yeni sezonda yine beraber çalışmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.(Kaynak: Snob Magazin)