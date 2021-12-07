Nefise Karatay Kimdir?

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay 26 Nisan 1976 yılında Almanya'nın Hessen'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Orhan Karatay'dır. Aslen İstanbul'lu olan babası Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'ne bağlı Zeytinli Köyüne yerleşmiştir. 1997 yılında Number One TV'de kendi hazırlamış olduğu bir müzik programı sunmuştur.

Ardından İnterstar'ın düzenlemiş olduğu yarışmada 1997 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Sonrasında ise profesyonel olarak mankenlik kariyerine başlamıştır. 2009 yılının Ekin ayından sonra Nefise Karatay, CNN TÜRK'te "Afiş" programını sunmuş, aynı yıl ise "M.A.T." adlı dizisinde Ceyda Eren karakterini canlandırırken Demir Karahan, Emin And, İbrahim Çelikkol, Hakan Ka, Kamil Güler ile birlikte rol almıştır.Bir süre adı Mehmet Ali Erbil'le anıldıktan sonra Nefise Karatay, 15 temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenmiştir.

2015 yılında yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, başrollerini Gürkan Uygun,Nefise Karatay, Ali Sürmeli, Berk Hakman, Yağmur Tanrısevsin ve Hakan Boyav'ın paylaştıkları "Baba" adlı dizide rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Baba (TV Dizisi)

2014 - Otel Divane (Funda) (TV Dizisi)

2014 - Fatih'in Fedaisi: Kara Murat (Nur) (Sinema Filmi)

2011 - Kara Murat: Mora'nın Ateşi (Nur) (Sinema Filmi)

2009 - M.A.T. (Ceyda Eren) (TV Dizisi)

2008 - Para=Dolar (Yasemin) (TV Filmi)

2007 - O Kadın (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (Ahu Toros) (TV Dizisi)

2007 - Hayat Kavgam (TV Dizisi)

2006 - Meçhule Gidenler (Hayal) (TV Dizisi)

2005 - Üç Kadın (Naz) (TV Dizisi)

2005 - Çılgın Yuva (Azra) (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (Nadide) (TV Dizisi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (Zeynep) (TV Dizisi)

2002 - Kurşun Asker (TV Dizisi)

2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2002 - Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 - İkinci Şans (2) (TV Filmi)

2001 - Yeni Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)

2001 - Avcı (Suzan Nober) (TV Dizisi)

1999 - Hicran (TV Dizisi)

1999 - Bize Ne Oldu (TV Dizisi)

1997 - Eltiler (Yaprak) (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Karanfil) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (TV Dizisi)



