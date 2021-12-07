Nefise Karatay'ın acı günü: Paylaşımı yürek burktu

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan sunucu ve manken Nefise Karatay'ın ağabeyim dediği kuzeni hayatını kaybetti.

Karatay, "Çok üzgünüm.. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde. Mekanın cennet olsun Oktay ağabeyciğim..." ifadelerini kullanarak acı haberi instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"ŞOKTAYIZ!"

Yaşamını yitiren kuzeninin bildikleri herhangi bir hastalığının olmadığını belirten Nefise Karatay, "Çok ani bir kayıp, şoktayız." şeklinde açıklama yaptı.

Takipçileri de başsağlığı mesajları yazarak Karatayı acı gününde yalnız bırakmadılar.