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Naz Elmas Diyarbakır’a, Diyarbakırlılar Naz Elmas’a hayran kaldı

Ahmet Güneştekin sergisi için Diyarbakır’a giden Naz Elmas, Diyarbakır halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başarılı oyuncu, şehir turu sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük hayranlarını kırmadı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Magazin 19.10.2021, 15:34
Naz Elmas Diyarbakır’a, Diyarbakırlılar Naz Elmas’a hayran kaldı

Kültür sanat alanında dijital yayınlar içinde önemli bir yere sahip olan Artful Living’i sunan güzel oyuncu Naz Elmas, Ahmet Güneştekin’in eserlerinin sergilendiği Keçi Burnu’ndaki Hafıza Odası’nın açılışı için Diyarbakır’a gitti.

Diyarbakır’da sergilenen "Kayıp Alfabe", "Analar Duvarı", "Yoktunuz", "Hafıza Tepesi" ve "Çürüme" gibi uluslararası tanınırlığa sahip eserlere hayran olduğunu dile getiren Naz Elmas,  Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır için özel olarak yaptığı "5 No'lu Koridor" ses ve ışık entalasyonundan da çok etkilendiğini söyledi.

İlk kez gittiği Diyarbakır’a gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşan Naz Elmas, Dağ Kapı, On Gözlü Köprü, Hasanpaşa Han ile Sülüklü Han’ı gezdiğini, Diyarbakırlılarla sıcak bir bağ kurduğunu söyledi.  Sergiyi gezerken boynuna taktığı Diyarbakır’a özgü yöresel hasır kolyesi ile de dikkatleri çeken Naz Elmas, hayranlarıyla ve çocuklarla bol bol sohbet etme imkanı da buldu.  “Diyarbakır’dan çok güzel anılarla İstanbul’a dönüyorum” diyen Elmas, en kısa zamanda tekrar Diyarbakır’a gideceğini söyledi.

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