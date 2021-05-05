Naz Elmas alay konusu oldu

2019'da iş insanı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştiren ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Yeni fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Elmas, beline yaptığı photoshopu fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Yayınladığı gönderi ile çok konuşulan oyuncu, gelen eleştirilerden sonra paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.

"ÜZGÜNÜM KIZLAR, PHOTOSHOP YOK"

Instagram'da 418 bin takipçisi bulunan Naz Elmas, geçtiğimiz aylarda bu pozunu paylaşmıştı. Kalçasına uyguladığı filtrenin ardından hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Elmas, "Üzgünüm kızlar, photoshop yok" açıklamasını yapmıştı.