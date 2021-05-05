banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Bayram ikramiyelerini alacak emeklilere büyük tuzak!
Bayram ikramiyelerini alacak emeklilere büyük tuzak!
Habertürk'te MHP sarsıntısı... Ebru Baki istifa edecek mi?
Habertürk'te MHP sarsıntısı... Ebru Baki istifa edecek mi?
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu

Naz Elmas alay konusu oldu

Oyuncu Naz Elmas, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yine takipçilerinin diline düştü. Photoshopu fazla kaçıran Elmas, gelen eleştirilerin ardından paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı

Magazin 05.05.2021, 22:32
Naz Elmas alay konusu oldu

2019'da iş insanı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştiren ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Yeni fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Elmas, beline yaptığı photoshopu fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Yayınladığı gönderi ile çok konuşulan oyuncu, gelen eleştirilerden sonra paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.

"ÜZGÜNÜM KIZLAR, PHOTOSHOP YOK"

Instagram'da 418 bin takipçisi bulunan Naz Elmas, geçtiğimiz aylarda bu pozunu paylaşmıştı. Kalçasına uyguladığı filtrenin ardından hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Elmas, "Üzgünüm kızlar, photoshop yok" açıklamasını yapmıştı.

Yorumlar (0)
16°
açık