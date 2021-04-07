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Mustafa Keser de Bodrumlu oldu

Ünlü türkücü Mustafa Keser ailesi ile birlikte İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşme kararı aldı.

Magazin 07.04.2021, 14:02
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Mustafa Keser de Bodrumlu oldu

Ünlü türkücü Mustafa Keser ailesi ile birlikte İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelerek Turgutreis’te yaşayan ünlü sanatçı Nejat Alp’i ziyaret eden Mustafa Keser Bodrum’a yerleşeceğini açıkladı. Yıllardır Bodrum’da yaşamını sürdüren Alp’ten öneriler alan Keser’in yaz başı Bodrum’a taşınacağı öğrenildi.
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