Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tadavi gören klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti.

Kandıralı'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?

Mustafa Kandıralı, İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında doğdu. Klarnet çalar. 1960'lı senelerde konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi.

Üç yaşında Kandıra'daki evinden kaçıp başka İstanbul'a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi sanat yaşamına onlarca plak, 20'den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT'deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara karşılık verdi. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye'de yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir yanında konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz B., diğer ise Hüsnü Şenlendirici'dir.