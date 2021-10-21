Murda evine dönemeyecek

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Murda’nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hollanda’da yaşayan ve adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek olan Murda’nın ifadesinde, “Hollanda’da o kültürle yetiştim, bu maddelerin kullanımı orada serbest’ dediği ortaya çıktı.

‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ isimli şarkıcı Önder Doğan (37) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda’da yaşayan Murda, geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hollandalı Murda’nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

“Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır”

İfadesi ortaya çıkan Murda’nın, “2 tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve ’Eh Baba’ şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” ifadelerini kullandı.