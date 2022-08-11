Murat Arkın'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı: 'Ne muhteşem bir geceydi...'

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Usta sanatçının, Betül Cüreklibatır ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisinin izinden giderek oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babasıyla ilgili sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşıma yer verdi.

"NE MUHTEŞEM BİR GECEYDİ..."

Sosyal medya hesabından çocukken ağabeyi Kaan ve babası Cüneyt Arkın ile çekilen bu karesini yayınlayan ünlü isim şu ifadelere yer verdi:

Ne muhteşem bir geceydi... Daha dün salıncakta otururken diyordum; 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni!' diye...

Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşle yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda.

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.

Fatma Girik'in ölüm haberiyle sarsılan Cüneyt Arkın'ın, Girik'in ardından söylediği sözler akıllara geldi.



"BEKLE BENİ, GELİYORUM"



Arkın, "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Yüreğim yanıyor... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Ne kadar alçakgönüllü, dosttun. Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m, bekle beni orada. Geliyorum..." ifadeleriyle, acısını dile getirmişti.