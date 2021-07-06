Mohamed Hadid, Bodrum'da

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Podyumların aranan modelleri Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, soluğu Türkiye'de aldı.

72 yaşındaki Hadid, iş insanı Baran Süzer'in davetlisi olarak Bodrum'a geldi.

Mohamed Hadid, Süzer ile birlikte öğle yemeği için konakladıkları otelin restoranına gitti. Keyifli halleriyle dikkat çeken Hadid'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Türkiye'ye gelen Mohamad Hadid, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söylemişti. Baba Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. Beş çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.

BEŞ ÇOCUK BABASI

Emlak yatırımcısı Mohamed Hadid, ilk evliliğini Mary Butler ile gerçekleştirmişti. Daha sonra yollarını ayıran ikilinin, Marielle ve Alana adında iki kızı bulunuyor.

Hadid, 1994'te de eski model Yolanda Hadid ile nikah masasına oturmuştu. 2000 yılında boşanan ikilinin Gigi, Bella ve Anwar adında üç çocuğu bulunuyor.