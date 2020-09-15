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Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun podyum kazası
Ünlü ve güzel modacı Gülşah Saraçoğlu podyumda kameralar önünde yürürken elbisesinin eteğine basınca yaşanan sıradışı kazanın görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı!
Magazin 15.09.2020, 15:45
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