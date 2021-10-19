MODA VE SANAT DÜNYASI YILIN MODA GECESİNDE BULUŞTU

Kars, Mardin ve Van bölgesindeki çocuklara burs sağlamak adına tasarımcı Mehmet Köymen’in Bir Umut Demet Derneği yararına düzenlediği gecede Altier Academy öğrencileri tarafından anket sonucunda belirlenen ‘Yılın En İyileri’nin seçildiği Altier Academy Fashion Awards, Fashion TV işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Moda, sanat, cemiyet, iş ve medya dünyasının seçkin isimleri 30 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Tasarımcı Mehmet Köymen, 800 yıllık İstanbul tarihinden ilham alarak, Osmanlı döneminden günümüze Çağdaş Türk Kadını yansımalarını podyuma taşıyarak yeni koleksiyonunu da muhteşem bir defileyle konukların beğenisine sundu. Açılış konuşmasını yapan Bir Demet Umut Derneği Başkanı Mehmet Köymen, Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, doğudaki çocuklara burs sağlamak adına düzenledikleri moda ödülleri gecesine katılımları için gelen davetlilere gecenin önemini anlatarak teşekkürlerini ilettiler.

Görkemli ödül gecesini sunan Demet Şener, güzelliği ve yeşil elbisesiyle göz doldururken, Yılın En İyi Moda Programı ödülüne layık görülen Tülin Şahin ise kırmızı gece elbisesi ile göz kamaştırdı. Altier Academy öğrencileri tarafından Yılın Moda İkonu Ödülünü ise Ece Sükan aldı. Yılın En İyi Kadın Moda Tasarımcısı Zeynep Tosun seçilirken, Yılın En İyi Erkek Moda Tasarımcısı ise Emre Erdemoğlu seçildi. Müzik kategorisinde ise Yılın En Stil Pop Sanatçısı ise Derya Uluğ ve Yılın En Stil Rap Sanatçısı Norm Ender öğrenciler tarafından ödüle layık görüldü. Yılın En Stil Dizisi Yasak Elma seçilirken, Yılın En Stil Kadın oyuncusu ise Eda Ece’ni oldu. Setinden dolayı katılamayan güzel oyuncunu karavanından video çekerek gecedeki herkese teşekkürlerini iletti. Yılın En İyi Sahne ve Kostüm Tasarımcısı Ödülünü ise dünyaca başarılı projelere imza atan Ceyda Balaban aldı. Moda ınfluencerı Melodi Elbirliler ise Yılın En İyi Moda ve Yaşam Kategorisinde ödüle layık görüldü. Yılın Moda Yazarı ödülü ise İdil Demirel’e verildi. Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Banu Noyan’a takdim edildi. Moda PR&Showroom kategorisinde ise Boreal Brandlifting Serhat Şengül ödül aldı. Ödül alan ünlü isimler, Altier Academy moda öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Gece başarılı koreograf Ferhan Aral’ın düzenlemesiyle gerçekleştirilen Mehmet Köymen’in yeni koleksiyon defilesi moda severlerin beğenisine sunularak son buldu.

35 yıllık deneyime sahip moda akademisi Altier Academy öğrencilerinin seçimleriyle ödüle layık görülenler;

Yılın En İyi Kadın Moda Tasarımcısı: Zeynep Tosun

Yılın En İyi Erkek Moda Tasarımcısı: Emre Erdemoğlu

Yılın En İyi Moda Dergisi: Dry Clean Only Magazine

Yılın En İyi Saç Tasarımcısı: Sabit Akkaya

Yılın En İyi Makyaj Artisti : Alp Kavasoğlu

Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı: Emre Doğru

Yılın En İyi Moda ve Yaşam Influencerı: Melodi Elbirliler Türkmen

Yılın En İyi Koreograf ve Moda Prodüktörü: Öner Evez

Yılın En İyi Kadın Modeli: Buse İskenderoğlu

Yılın En İyi Erkek Modeli: Emre Aydın

Yılın En İyi Makyaj Markası: NARS

Yılın En İyi Saç Teknoloji Markası: DYSON

Yılın En Stil Dizisi: Yasak Elma

Yılın En Stil Oyuncusu: Eda Ece

Yılın En Stil Pop Kadın Sanatçısı: Derya Uluğ

Yılın En Stil Rap Sanatçısı: Norm Ender

Yılın En İyi Moda Programı: Tülin Şahin’le Moda

Yılın En İyi Magazin Programı: Show TV Pazar Sürprizi Buse İskenderoğlu

Yılın En Kreatif Moda Editörü ve Stil Danışmanı: Kaner Kıvanç

Yılın En İyi Sahne ve Kostüm Tasarımcısı: Ceyda Balaban

Yılın En İyi Moda Yazarı: İdil Demirel

Yılın Moda İkonu: Ece Sükan

Yılın En İyi Moda Organizasyonu: Fashionİst OTİAD

Yılın En İyi Moda PR & Showroomu: Boreal Brandlifting Serhat Şengül

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Banu Noyan