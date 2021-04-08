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Merve Özbey kızının yüzünü gösterdi

Geçtiğimiz yıl iş insanı Kenan Koçak ile evlenen şarkıcı Merve Özbey, şubat ayında ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Bebeğine Elif Özüm adını veren Özbey, kızının yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı

Magazin 08.04.2021, 13:52
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Merve Özbey kızının yüzünü gösterdi

Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 40 gün önce de ilk çocukları Elif Özüm'e kavuştu. Çiçeği burnunda anne bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Merve Özbey paylaştığı bu fotoğrafa, "Bugün 40’ımız doldu... Allah’ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık sıhhat iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk seker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir MaşAllah’ınızı alırız." notunu düştü.

Şarkıcı, kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

"EŞİMİN BABASI BU İSMİ İSTEMİŞTİ"

Kızlarının adına nasıl karar verdiklerini açıklayan Kenan Koçak, "Çok sevdiğimiz isimlerden biriydi. Eşimin rahmetli babası, kızımızın adının 'Elif' olmasını istemişti. Bunu da göz önünde bulundurarak Elif Özüm koyduk. Mutluyuz" demişti.

(Habertürk)

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