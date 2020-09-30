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Menajerimi Ara 7. Bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerimi Ara 7. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Magazin 30.09.2020, 09:28
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Menajerimi Ara 7. Bölüm fragmanı yayınlandı

Dicle sinemacı olma hayaliyle İstanbul’a geldiğinde kendini bir menajerlik ajansında bulur. Burada sadece starlara, ego savaşlarına, hırslara, şöhrete, paraya, umutlara ve hayal kırıklıklarına yer vardır. Dicle spot ışıklarının altındaki bu inanılmaz parlaklıktaki dünyada yolunu kaybetmeden var olmak için savaşırken… Kopuk aile bağları da yeniden kanamaya başlar. Daha o doğmadan önce kendilerini terk eden babası, artık sektörün en büyük köpekbalıklarından biridir ve aynı ajansta çalışmaktadır. Ve sinemanın büyülü ışıkları Dicle’nin ilk aşkını da aydınlatmaya başlar. Sinema sadece koltuğumuzda seyrettiklerimizden ibaret değildir. Film başlamadan önce olanları, oyuncuların, yönetmenlerin, senaristlerin, set işçilerinin ve yapımcılarının büyülü dünyasını merak edenler; Menajerimi Ara!

#menajerimi ara #fragman
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