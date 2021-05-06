Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den paylaşım

Oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ergüder, bu açıklamasından kısa bir süre sonra da, tedavisine devam edebilmek için, başrollerinde yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrılmıştı. Ünlü oyuncu, diziye veda ettiğini de duygusal bir mesajla duyurmuştu.

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi.

"3. KEMO BİTTİ"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tedavinin seyrine ve kendisini nasıl hissettiğine dair açıklamalarda bulundu. Ergüder, 3. kemoterapinin bittiğini ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

"YENİ SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"

Ergüder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler."