Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Mehtap Arcumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş, Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.

DOSTLARIMIZI KORUMAK İSTEDİK

Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamada, 'Bütün arkadaşlarımıza mesaj attık. Açıklamada bulunduk, biliyorsunuz son zamanda yükselen vaka sayısından dolayı dostlarımızı korumak amacıyla daha sonra bir anma gecesi yapacağız. Dostlarımızı oraya bekliyoruz. Tarihi şu an belli değil' dedi.

Son üç ayda zorlu bir süreç geçirdiklerini sözlerine ekleyen Müjde Ar" Benim, eşimin ve Söz'ün 24 saattir telefonları durmuyor. O bizim her şeyimizdi. Kanımızdı, canımızdı. Ama üç ay birlikte çok zor bir süreç geçirdik. Bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı. Ben ve oğlu üzülmesin diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi. Geçen Perşembe günü çok ağırlaştı. Hissettik artık. Bir gün içerisinde artık bütün organları dayanamadı. Organ yetmezliğinden gece 03.20'de kaybettik. Herkesin yakını için ölüm çok acı. Ama Mehtap o kadar renkli, o kadar sade, o kadar insancıl bir kişilikti ki onsuz bir hayata alışmak hepimiz için gerçekten çok zor olacak" dedi.

"O ÇOCUKLARIN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar ise "Onun başına son dönemde birkaç tane daha zorluk geldi. Artık buna dayanamaz derken ona da dayandı. Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

"HEPİMİZİN ÇOK SEVDİĞİ BİR İNSANDI"

Oyuncu Türkan Şoray "Allah kuvvet versin. Müjde'ye de dayanma gücü versin. Hepimizin çok sevdiği bir insandı. Müjde'nin de canıydı. Ne kadar çaba gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bir abla olarak bu fedakarlığı görülmemiş bir fedakarlıktı. Her gün yoğun bakımdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Müjde Ar'dan Mehtap Ar'a: Dilerim acıları dinmiştir

MEHTAP AR KİMDİR?

27 film 12 dizide rol aldı

10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in küçük kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın’ın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamileydi. Mehtap Ar, ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

1974’te “Ayrı Dünyalar” adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini henüz çok gençken 17 yaşında yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

DOSTLARINDAN VEDA

Mehtap Ar'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Üzüntülerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler Ar'a veda şu sözlerle veda ettiler...

NİLGÜN BELGÜN

Canım arkadaşım Mehtap...

Biz Aysel, Müjde, Mehtap eski arkadaşlarız birbirini gerçek seven. Hepsiyle ayrı özel dostluğum var. Ama Aysel’le Mehtap aynı evde oturduğu için o zamanlar onlara çok misafir gitmişliğim ve gitmişliğimiz var Attilla Atasoy’la... Üçümüz de iyi arkadaşlardık.

Hepsi ayrı ayrı iyi kalpli insanlardır. Bu fotoğraf da TV8'de Aysel'le Mehtap’ın benim programıma geldikleri kahkahalarla geçen bir günden....

Geriye yaşanan güzel günler ve içten candan atılan mutluluk kahkahaları kalıyor...

Gerisi teferruat oluyor maalesef...

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Mehtap’ım

ATTİLLA ATASOY:Mehtap'ımız Aysel'ine kavuştu...

ITIR ESEN: Mehtap Ar’ı kaybetmemin derin üzüntüsünü yaşarken canım arkadaşım Müjde Ar’a ve oğlu Söz’e sabır diliyorum.

TARKAN: Çok üzgünüm başımız sağ olsun...

AJDA PEKKAN: Çok ama çok üzgünüm. Nurla içinde uyu.

Yaprak Özdemiroğlu: Sevgili Mehtap çok sevdiği anneciğinin yanına gitti.

(Hürriyet)