Mehmet Erdem yolcu uçağını birbirine kattı! Hosteslere saldırdı!

'Hakim Bey' şarkısıyla gönüllere giren Mehmet Erdem, Türkiye-ABD uçuşunda uçağı birbirine kattı. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etti. Hosteslere saldırıp egosuyla şaşırtan şarkıcı, gözden düştü.

Seslendirdiği şarkıları ve tarzı ile milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Erdem, sanatına yakışmayacak bir durum yaşamış.

Takvim'in haberine göre; İstanbul'dan, ABD'nin Chicago eyaletine giden Mehmet Erdem, uçuş sırasında alkolü fazla kaçırınca olay çıkartmış.

İstekleriyle hostesleri bunaltan Erdem, uçuş sırasında yerinden kalkıp, kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahale de bulunmuş. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etmiş.

Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşamış.

(Sabah)