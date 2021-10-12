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Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay açıklaması

Ece Ronay’ın tacizle suçladığı Mehmet Ali Erbil, “Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim” açıklamasını yaptı.

Magazin 12.10.2021, 22:50
Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay açıklaması

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay’ın tacizle suçladığı Mehmet Ali Erbil, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, “Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani” dedi.

Erbil, “Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin” diyen bir basın mensubuna “Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip…” diye karşılık verdi. Erbil “Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? “sorusunu ise “Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum” diye yanıtladı.

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