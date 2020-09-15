Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu'nun hayatı!

2016 yılında 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Hayat Şarkısı dizisinde ki oyunculuğu ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Birkan Sokullu özel hayatı

2010 yılında Aslı Enver ile tanışarak 2 yıl birlikte olan Sokullu 2012 yılında evlenme kararı almış ve aşklarını evlilik ile taçlandırmışlardır. 2015 yılında anlaşmazlıklar nedeni ile Aslı Enver Birkan Sokullu çifti boşanmıştır. Son zamanlarda ise Birkan Sokullu resmi İnstagram hesabında gizemli bir kişi ile samimi pozlarını atmaktadır.

Birkan Sokullu resmi hesapları

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu İnstagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Şuan da 78 gönderisi bulunan Sokullu’yu toplamda 511 bin kişi takip etmektedir.