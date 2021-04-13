Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı!

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman'ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.

Gülben'in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye'yle karşı karşıya gelir. Yağmur'un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han'ın canını sıkar. Esra ise Esat'a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM FRAGMANI