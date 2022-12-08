Masterchef’in menüsü Kocaeli mutfağından

Masterchef Türkiye’nin son bölümü Kocaeli’de çekildi. Kıyasıya rekabet eden yarışmacılar, Kocaeli mutfağının en sevilen yemekleriyle yarıştı.

Masterchef Türkiye programının bu haftaki durağı Kocaeli oldu. Sevilen yarışmanın bu haftaki bölümü, Kocaeli’nin tanıtımı ve turistik değerlerinin ön plana çıkarmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark’ta çekildi. Yarışmacıların yapacağı yemekler ise Kocaeli yöresel mutfağından seçildi.

Karamürsel sepeti hediye edildi

Çekimleri Sekapark Uçurtma Tepesinde gerçekleşen Masterchef Türkiye programında ev sahipliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yaptı. Genel Sekreter Gündoğdu, yarışmanın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’ya Karamürsel sepeti hediye etti. Karamürsel sepeti içerisinde ise Kocaeli’nin kültürel hediyelikleri yer aldı. Usta şeflere İzmit pişmaniyesi, Eşme ayvası, Karamürsel gazozu, Kocaeli yemek kitabı, Kocaeli türküleri albümü, Kocaelispor atkısı ve Ormanya markalı tıbbi aromatik ürünler seti hediye edildi.

Masterchef Kocaeli programında yayınlanmak üzere Ormanya, Maşukiye, Kartepe Camteras, Kocaeli’nin eli, Kapanca Sokak, Sekapark, Sırrıpaşa Konağı, Seka Kağıt Müzesi gibi Kocaeli’nin turistik mekanlarında detay çekimler yapıldı. Program esnasında bu görüntülerde tanıtım amaçlı yayınlanacak.

Menü Kocaeli yemeklerinden

Sekapark’ta çekimleri yapılan Masterchef Türkiye yarışmasında yarışmacıların yapacağı yemekler ise Kocaeli yöresel mutfağından seçildi. Çalca çorbası, cevizli lokum, dartılı mancarlı kulak ve Ereğli kebabından oluşan menüde yarışmacılar en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

Jüride de Kocaelililer vardı

Program formatı yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadım jürisi ise yine Kocaeli’deki isimlerden oluştu. Klarnet sanatçısı Türkan Kandıralı, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Çeliköz, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Nihan Akdemir, Araştırmacı-Tarihçi İsmail Kahraman, Antikkapı A.Ş. Başaşçısı Yüksel Akdeniz jüride yer alan isimler oldu. Jüri üyeleri yemekler hakkında yorumlarını ve oylamalarını yaptıktan sonra klarnet virtüözü Türkan Kandıralı bir müzik dinletisi yaptı.

Kocaeli Masası’nda yöresel lezzetler

Masterchef Türkiye’nin yeni bölüm çekimlerinde Kocaeli Masası programa damga vurdu. Karamürsel sepeti, Kandıra bezi, hindi, kaz, İzmit simidi, Eşme ayvası, Kandıra manda yoğurdu, mancarlı pide, cevizli peynirli lokum, dartı, Kandıra köy ekmeği, Samanlı zeytini, Gebze bayram çöreği, Karamürsel gazozu, Çenesuyu, Kefken palamudu, sütlü Nuriye, üre tatlısı, otur Fatma tatlısı gibi lezzetler masadaki yerini aldı. Arka planda ise taze olarak pişmaniye çekimi yapıldı ve ikram edildi.

Masterchef Türkiye’nin Kocaeli bölümü bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak.