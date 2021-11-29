MasterChef Pelin kimdir, elendi mi? Pelin Zaman kaç yaşında,nereli?

MasterChef Pelin, 7. kez potaya girdi. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde iddialı bir konuşma yapan Pelin Zaman, "6. kere potadan nasıl çıktıysam, bugün de aynı şekilde çıkmayı planlıyorum" dedi. Ekran başındaki izleyenlerde, 2021 MasterChef Pelin kimdir, elendi mi? Pelin Zaman kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? gibi sorulara cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor. Gezip gördüğü ülkelerin mutfaklarına her daim dikkat kestiğini söyleyen Pelin Zaman, yemek konusunda da iddialı.

MASTERCHEF PELİN ELENDİ Mİ?

MasterChef Pelin, dün akşam yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF PELİN'İN SEVGİLİSİ GÖKHAN AKAR KİM?

Gökhan Akar İzmir'de dünyaya geldi.

Doğduğu andan bu yana müzikle içli dışlı olan Gökhan Akar, 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti.