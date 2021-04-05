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'Maraşlı' dizisinde koronavirüs paniği!
Burak Deniz'in Covid- 19'a yakalanması nedeniyle "Maraşlı" dizisinin çekimlerine ara verildi. Dizinin yayınlanması planlanan yeni bölümü de iptal edildi.
Magazin 05.04.2021, 23:38
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atv'de Pazartesi akşamları ekrana gelen "Maraşlı" dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, koronavirüse yakalanmıştı. Çekimlerin durması nedeniyle ekrana gelmesi planlanan yeni bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yapım şirketinden şu açıklama yapıldı:
"Değerli izleyicimiz;
Değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid - 19 olması nedeniyle Maraşlı'nın çekimlerine bir süre ara verdik. Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde karantina sürecine devam etmektedir.
Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına verdiğimiz 1 haftalık ara dolayısıyla "Maraşlı" yeni bölümümüz yerine özel bölümüyle ekranda olacak. "
(Gecce)