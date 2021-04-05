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'Maraşlı' dizisinde koronavirüs paniği!

Burak Deniz'in Covid- 19'a yakalanması nedeniyle "Maraşlı" dizisinin çekimlerine ara verildi. Dizinin yayınlanması planlanan yeni bölümü de iptal edildi.

Magazin 05.04.2021, 23:38
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'Maraşlı' dizisinde koronavirüs paniği!

atv'de Pazartesi akşamları ekrana gelen "Maraşlı" dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, koronavirüse yakalanmıştı. Çekimlerin durması nedeniyle ekrana gelmesi planlanan yeni bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yapım şirketinden şu açıklama yapıldı:

"Değerli izleyicimiz;

Değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid - 19 olması nedeniyle Maraşlı'nın çekimlerine bir süre ara verdik. Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde karantina sürecine devam etmektedir.

Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına verdiğimiz 1 haftalık ara dolayısıyla "Maraşlı" yeni bölümümüz yerine özel bölümüyle ekranda olacak. "

(Gecce)

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