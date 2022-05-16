Son Dakika
MSB: "Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Manuş baba Diyarbakır ‘da hayranlarıyla buluştu
Manuş Baba, Diyarbakır’da yağışlı havada hayranlarına konser verdi.
Magazin 16.05.2022, 09:57
Manuş Baba, Diyarbakır’da yağışlı havada hayranlarına konser verdi.
Ergani ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan statta konser veren Manuş Baba, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, yoğun ilgiyle birlikte konserde Manuş Baba’nın seslendirdiği parçalara eşlik etti. Konser, geç saatlere kadar devam etti.