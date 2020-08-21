Manken Alexandra Ceylan’a ünlülerden geçmiş olsun dilekleri yağdı
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAVRU BİR KÖPEĞİ ARABANIN ALTINDAN KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞINI KIRAN EC BOXİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL CEYLAN’IN MANKEN EŞİ ALEXANDRA CEYLAN’A SANAT VE SPOR DÜNYASINDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ YAĞDI.
Geçtiğimiz günlerde yavru bir köpeği arabanın altından kurtarmaya çalışırken ayağını kıran EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan’ın manken eşi Alexandra Ceylan’a sanat ve spor dünyasından geçmiş olsun dilekleri yağdı.
Yavru köpeği otomobilin altından kurtarırken ayağını kıran manken Alexandra Ceylan’a birçok kesimden geçmiş olsun mesajları geldi. Geçmiş olsun dileyenler arasında efsane futbolcu Darko Lazovic ve eşi Jovana Lazovic, Bayern München’in başarılı oyuncusu Boateng, Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, olimpiyat boksörlerinden Avrupa şampiyonları, Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen yer aldı. Ünlü isimler Ceylan’ın bu hareketinin takdire şayan olduğunu belirttiler.
Alexandra Ceylan’ın ameliyatını Galatasaraylı oyuncu Fernando Muslera’yı da ameliyat eden ünlü cerrah Prof. Dr. Erdem Ertürer gerçekleştirdi. Şu an durumu iyi olan Ceylan’ı bizzat ziyaret eden ünlü modacı Raşit Bazıbağlı, ayağındaki alçıyı imzalayarak bu alçının daha sonra satılarak gelirinin ihtiyaç sahiplerine hediye edilmesi dileğinde bulundu.
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