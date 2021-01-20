MAKYAJ ARTİSTLERİNDEN SEVGİLİLER GÜNÜ MAKYAJI ÖNERİLERİ

Pandemi nedeniyle bu sene restoranlar ve eğlence yerleri kapalı olacağından 14 Şubat Sevgililer Günü, evlerde geçirilecek. Bu romantik günü evde de özel kılmak isteyenler için Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, kadınlara evde kendini özel hissettirecek makyaj önerilerini paylaştı. Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, şu tavsiyeleri verdi:

“İyi bir 14 Şubat Sevgililer Günü makyajı pürüzsüz bir ten ile başlar. Ten makyajına başlamadan önce cildinizi makyaja hazırlayan Isabelle Dupont Prime’n Perfect Smoothing makyaj bazını kullanabilirsiniz. Baz ile makyaja hazır hale getirdiğiniz cildinizi ağır olmayan romantik bir görünüm sağlayan Isabelle Dupont Collagen BB Cream ile pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Isabelle Dupont Illuminating Powder pudra ve Isabelle Dupont Contour Stick ile yüz hatlarınızı belirginleştirerek cilt makyajınızı tamamlayabilirsiniz.”

ÇEKİCİ BAKIŞLARIN SIRRI GÖZLERDE

2021’in trendleri arasında da olan belirgin göz makyajı ve hacimli kirpikler için doğru maskara önerisinde bulunan Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, “Bu özel günde hacimli kirpiklerle romantik ve çekici bakışlar elde edebilirsiniz. Isabelle Dupont Reformist Mascara sayesinde hacimli kirpiklerle 14 Şubat Sevgililer Günü ruhunu tüm geceye yayabilirsiniz. Isabelle Dupont Satin Matte Lipcream kullanarak bu özel gecede makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz şeffaf bir parlatıcı ile rujunuzu daha da öne çıkarabilirsiniz.” tüyolarını paylaştı.



ÜRÜNLER

Isabelle Dupont Reformist Mascara

Isabelle Dupont Prime’n Perfect Smoothing Make-up Base Oil Free

Isabelle Dupont Collagen BB Cream

Isabelle Dupont Masterstick Blend Fine & Contour Creamy Balm

Isabelle Dupont Illuminating Powder

Isabelle Dupont Satin Matte Longwear Lipcream