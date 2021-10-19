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Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra albüm çıkartacak
Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aranın ardından albüm çıkaracağını duyurdu. Sanatçı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Magazin 19.10.2021, 08:42
Uzun bir dönem müzik çalışmalarına ara veren ve sinema projelerine imza atan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kırmızıgül Twitter hesabından yaptığı açıklamada “16 yıl sonra eser üretmek, şarkı söylemek, aranje yapmak, koca bir albüm çıkartmak hiçte kolay değil. Dostlarım; inanın ben sizlerden daha heyecanlıyım. Sabredin az kaldı” ifadelerine yer verdi.