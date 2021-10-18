Linet: Asker kaçağıyım!

Linet, konser öncesi yaptığı açıklamada, “Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim. Kendimi en rahat hissettiğim yer kesinlikle sahne. Dolayısıyla buluşmak benim için aşırı keyifli” dedi.

"Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, “Biliyorsunuz hem kadın hem sanatçı olmak çok değişik. Değişmeyen tek şey, değişim. Dolayısıyla her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim” yanıtını verdi