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Linet: Asker kaçağıyım!

Linet, geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında sahneye çıktı. Kadınlara da erkeklere de askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı, performansı öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin 18.10.2021, 12:42 18.10.2021, 12:47
Linet: Asker kaçağıyım!

Linet, konser öncesi yaptığı açıklamada, “Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim. Kendimi en rahat hissettiğim yer kesinlikle sahne. Dolayısıyla buluşmak benim için aşırı keyifli” dedi.

"Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, “Biliyorsunuz hem kadın hem sanatçı olmak çok değişik. Değişmeyen tek şey, değişim. Dolayısıyla her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim” yanıtını verdi

"OKUL BİTTİ, TÜRKİYE'YE GELDİM" 

İsrail’den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen Linet, "İsrail’de doğdum. Beş yaşından beri şarkı söyleyen biriyim, Türk Sanat Müziği sanatçısı kızıyım. Dolayısıyla Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum" dedi.

46 yaşındaki şarkıcı, "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı, bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. 'Ne olursam olayım Türkiye’de olayım, Türkiye’de öleyim' dedim" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ DÜET

SÜRPRİZ DÜET 

Müzikseverlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çeken Linet, gecenin sonunda Cengiz İmren’i sahneye davet ederek, 'Bilseydim' şarkısına düet yaptı.

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