Küçükçekmece’de genç müzisyenlerden “Dünya Müzik Günü” konseri

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 21 Haziran Dünya Müzik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, genç müzisyenler Bilge Su, İsa Özkocaman ve Atilla Volga, Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

İlk defa 1981 yılında Fransa’da kutlanan, o günden bu yana dünyanın dört bir yanında kutlanmaya devam eden ve aynı zamanda yılın en uzun günü olan Müzik Günü’nde Küçükçekmeceliler müziğin ritmine ayak uydurarak, sanatçıların söylediği şarkılarla gönüllerince eğlendi.

DJ Ravano performansıyla başlayan Küçükçekmece’deki müzik günü kutlamalarında ilk olarak genç müzisyen Bilge Su konser verdi. En sevilen şarkıları özgün tarzıyla yorumlayan sanatçı, izleyenlerden tam not aldı.

Sanatçılardan Başkan Kemal Çebi’ye teşekkür

Ardından sahneye çıkan Küçükçekmece doğumlu İsa Özkocaman’da sahne performansıyla Küçükçekmecelileri kendine hayran bıraktı. Doğup büyüdüğü ilçede konser vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özkocaman, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür etti.

Atilla Volga doğum gününü Küçükçekmecelilerle birlikte kutladı

Besteleri ile alternatif müzik dinleyicilerinin dikkatini çeken müzisyen Atilla Volga, beğenilen parçaları ve popüler şarkılardan oluşturduğu repertuarından en güzel şarkıları Küçükçekmeceliler için seslendirdi. Dünya Müzik Günü’nde doğan sanatçı Atilla Volga doğum gününü sahnede orkestra arkadaşları eşliğinde pasta keserek kutladı.

Konserlerle Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da keyifli saatler geçiren vatandaşlar, sanatçıların söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Dünya Müzik Günü Nasıl Doğdu

1970’li yıllarda, Fransız Ulusal Radyosu’nda yapımcılık yapan Amerikalı Joel Cohen’in aklına dünya çapında, devasa bir müzik partisi yapmak düşüncesi gelir. Bu partinin de, yılın en uzun günü olan, 21 Haziran yaz gün dönümünde gerçekleştirilebileceğini önerir. Ancak, bu önerinin gerçekleşmesi uzun zaman alır. Fransız Dans Yönetmeni Maurice Fleuret’in yeniden tasarımı ve Kültür Bakanı Jack Lang’ın önerisiyle; Dünya Müzik Günü 1981 yılında Fransa’da başlatılır. Dünyada birçok ülkede benimsenir. Kısa sürede, uluslararası bir başarıya dönüşür. Günümüzde ise, 130 ülkede ve 1000’den çok kentte kutlanan, dünyanın en büyük sokak festivalidir.