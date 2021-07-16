Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yakın zamanda karşımıza çıkacak yeni projesi için tarzını değiştiren ünlü oyuncu, birkaç saat önce yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden gündem oldu.

Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan ünlü isim yine hayranlık uyandırdı.

Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

Oyuncunun pozuna; "Yaktın bizi Behlül", "Seni görünce bırak kimseye kendime bile su veresim gelmiyor", "Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı", "Adamın tokası bile benden yakışıklı", "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafına bir saatte 250 binden fazla beğeni geldi