banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi ’Bir Denizaltı Hikayesi’nin çekimlerine İstanbul ve Cunda’nın ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam edildi.

Magazin 22.06.2021, 13:16
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi ’Bir Denizaltı Hikayesi’nin çekimlerine İstanbul ve Cunda’nın ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’nin başrollerini paylaştığı "Bir Denizaltı Hikayesi" isimli dizinin çekimleri Gündoğan’da başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Tatlıtuğ’un, Arman isminde bir denizaltı araştırmacısını oynayacağı öğrenildi. Gündoğan koyunda rolü gereği dalışlar yapan yakışıklı oyuncuya kalabalık bir set ekibi eşlik etti. Gün boyu çekimlerin sürdüğü dizi setine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine Ege sahillerinde devam edileceği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
banner493