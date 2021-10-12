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Kısmetse Olur yarışmacısı Mehtap Taşkıran'dan acı haber

Kanal D'nin unutulmaz programlarından Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran, zor günlerden geçiyor. Taşkıran'ın kızına ne oldu? İşte detaylar...

Magazin 12.10.2021, 14:01
Kısmetse Olur yarışmacısı Mehtap Taşkıran'dan acı haber

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabından kızı Yaren Su için dua istedi.

Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatarak Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz diye ölecekmiyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 gunde 2 kez beyin ameliyatı oldu.

"ÇOCUĞUM ÖLECEK..."

Cumartesi ameliyat yapan Dr. nöbetçiymiş, gitmiş... Bugün de hiç bir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktoruna soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum. Gelmeyeceğim diyor. Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar.

YARDIM İSTEDİ

Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz? Allah rızası için paylaşın etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar @saglikbakanligi" notunu düşerek yardım çağrısında bulundu.

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