Kıraç Bursa’yı Türk Bayrağı ile coşturdu

Ünlü şarkıcı Kıraç, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda Bursalı sevenleri ile buluştu. Ay-yıldızlı hırkası ile sahneye çıkan Kıraç; “Maalesef son yıllarda ayrıştığımızı görüyorum ama nerede birleşiyoruz? Bayrağımızı çok seviyoruz. En azından ortak bir bayrağımız var.’ dedi.

Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda bir kolejin etkinliğinde sahne alan Kıraç, Bursalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Endamın Yeter’ şarkısı ile konserine başlayan Kıraç, sevilen şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi. Konserinde belirli şarkılarda ay-yıldızlı hırkasını giyen Kıraç, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. ‘Kan ve Gül’ şarkısını seslendirdiği anda coşkuyu zirveye taşıyan şarkıcıya Bursa Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran tüm Bursalılar alkışlar ile eşlik etti. Ara ara yan flüt ile şarkılarına başlayan Kıraç, duygusal anlar yaşattı.

Usta sanatçıları unutmadı

Seyirciler ile ara ara sohbet eden Kıraç, usta sanatçı Barış Manço ve Cem Karaca’yı unutmadı. Dinleyicilerden interaktif olarak eşlik etmelerini rica eden şarkıcı, Barış Manço’nun ‘Gülpembe’ şarkısını seslendirdikten sonra Cem Karaca’nın ‘Tamirci Çırağı’ şarkısını seslendirdi.

Ortak bir bayrağımız var

Şarkıcı Kıraç, ay-yıldızlı hırkasını giyerek “19 Mayıs’ı yeniden yaşayalım” diyerek seyirciler ile sohbet etti. Kıraç; “Her ideolojiden var aslında. Maalesef çok fazla, son yıllarda ayrıştığımızı görüyorum ama nerede birleşiyoruz? Bayrağımızı çok seviyoruz. En azından ortak bir bayrağımız var. Şimdi o marşlardan birini söyleyeceğim. Küçüklüğümde çok sevdiğim, beni belki de buralara getiren bir kahramanlık türküsü var. Şimdi onu söyleyeceğiz. Onu kliplendirdik. Bugün ama burada dördüncü defa söyleyeceğiz, hep canlı söyledik.“ diyerek ‘Tuna Nehri’ türküsünü seslendirdi. O esnada dinleyicilerin ellerinde Türk Bayraklarını çıkarmaları ile coşku zirveye taşındı.