Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var Mı Yok Mu?

BU AKŞAM VAR MI? KALDIRILDI MI?

Kim Milyoner Olmak İster programını akıbetini merak edenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Program bugün ATV’nin yayın akışında yer almadı. Kim Milyoner Olmak İster programı yerine bugün ATV’de Kardeşlerim 2. bölümü yer alacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster bitti mi?

Kim Milyoner Olmak İster programının akıbetine dair kanal hala bir açıklama yapmadı. Programın final yapıp yapmayacağı da bilinmiyor. Ancak programın 2 haftadır yayınlanmaması programın final yaptırılmadan kaldırıldığı yönünde ki iddiaları çoğalttı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Peki Kim Milyoner Olmak İster programı bir daha olmayacak mı? Yoksa sunucusu mu değişecek? Bur sorular için kanal bir yanıt vermedi. İddialar arasında ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim için reyting çalışması yaptığı, Kim Milyoner Olmak İster programının ilerleyen haftalarda yayınlanacağına yer verildi.

Ancak bir başka iddia da Kim Milyoner Olmak İster programının tamamen mi kaldırıldığı yoksa sunucu değişikliğine mi gidildiği oldu. Programın bu nedenle mi bekletildiği hala gizemini koruyor.