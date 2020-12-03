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Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı

Yoğun iş temposuna rağmen spordan asla vazgeçmeyen ünlü model Karlie Kloss, bu hareketli yaşamında spora nasıl zaman ayırdığını anlattı ve fit kalmanın sırlarını paylaştı.

Magazin 03.12.2020, 14:06 03.12.2020, 14:10
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Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı

1 – ‘Bavulumda her zaman mayo bulundururum’

Kloss, konakladığı otellerin havuzunda yüzüyor ya da hava sıcaksa denize girmeyi tercih ediyor. “Yüzmeyi çok seviyorum çünkü yüzerken vücudumun her yeri çalışıyor” sözleriyle de yüzmenin hayatındaki önemini vurguluyor. Yüzerken rahat olduğu için mayo giymeyi tercih ediyor.

2 – ‘Tek başıma da spor yapabilirim’

Ünlü model, çıktığı seyahatlarde yanına aldığı küçük ağırlıklar sayesinde kişisel antrenörü olmadan otel odasında spor rutinini devam ettirebiliyor. 30 dakikalık kardiyonun ardından 20 dakika ağırlıklarla çalışıp 15 dakika yoga yapıyor.

3 – ‘Fit olmak kadar zihin sağlığı da önemli’

Set yoğunluğunun, tüm kıyafet değişikliklerinin ve makyaj rötuşlarının ardından biraz kendine zaman ayırmaya ihtiyaç duyan Kloss, sağlıklı bir birey olmak için spor kadar zihin sağlığının da önemli olduğunu düşünüyor. Meditasyon ve solunum egzersizleriyle kendini rahatlatıyor.

4 – ‘Yoğun çalışma tempomda kendimi rahatlatıyorum’

Kloss, uzun yolculuklarının ardından jetlag’i ter atarak atlatabildiğini dile getiriyor. Meditasyon ve solunum egzersizleriyle zihnini boşaltıp bu yorucu yolculukları en hafif şekilde atlatıyor.

#karlie kloss
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