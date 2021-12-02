Kanunsuz Topraklar dizisine gösterilen sabır, reyting olarak geri döndü!

Uğur Güneş ile Esra Bilgiç ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin 9. bölümü 1 Aralık akşamı yayınlandı. Dizinin hikayesindeki değişimlerin ve yönetmen değişikliğinin sonuçları görülmeye başlandı. Önceki hafta dahil olmak üzere bir düşüş süreci içinde olan dizinin reytinglerinde yükseliş sergilendi.

Yeni yönetmen Cevdet Mercan’ın kurgu noktasında ve hikaye noktasında yaptığı dokunuşlar izleyicilerin diziye olan ilgisini artırmaya başladı. Reytingleri ortalamanın üzerine çıkması ve iyi denilebilecek bir seviyede gerçekleşmesi diziye büyük emek veren ekip için büyük mutluluk kaynağı oldu.

1939 yılında Türkiye’nin içinde bulunduğu atmosferi yansıtabilmek için büyük bir prodüksiyon yapıldı. Önemli bütçeler harcandı, ancak bunun karşılığı olan yüksek reytingler gelmedi. Hala dizinin reytinglerinin yüksek seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Ancak 9. bölüm yaşanan artışlar pozitif havayı güçlendirdi.

Kanunsuz Topraklar dizisinin 9. bölüm reytinglerde tüm kişilerde sekizinci olurken, AB ve ABC1’de ise dokuzunculuk elde edildi.

İlk 10 arasına giren dizinin sıralamada da önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlerde olması bekleniyor.

Dizide Malik karakterini canlandıran Murat Daltaban hikayeden ayrıldı. Başak Parlak ise 4 yıl aradan sonra yeniden dizilere Kanunsuz Topraklar ile dönüş kararı aldı. Bahar karakterini canlandıracak olan Başak Parlak ile birlikte dizide önemli yeni gelişmeler olması bekleniyor.