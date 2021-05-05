Kalben, günümüzde bir video ile sosyal medyada bir anda şöhrete kavuşan isimlerden biri olmasına rağmen sıra dışı tarzı ile müzik dünyasında hatırı sayılır bir yer edindi. Kalben kimdir? Kalben kaç yaşında?

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986'da İskenderun'da doğdu. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.

Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.