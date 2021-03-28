Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Kağıt Ev ilk fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizi, merak uyandıran etkileyici senaryosuyla hem sorgulayan hem de sorgulatan çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kağıt Ev sürükleyici hikayesiyle izleyici tarafından merak ediliyor. Peki ama Kağıt Ev dizisinin oyuncuları kim?



Kağıt Ev dizisinin oyuncuları kim?

Kağıt Ev dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kağıt Ev oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde.

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Kağıt Ev Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Can Nergis, Tuvana Türkay, Bülent Gültekin, Nejat Uygur, Tuğçe Aykut, Helin Kandemir ve Bulut Eker rol alıyor. ‘Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandıracak. Yasak Elma dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Can Nergis ile, geçtiğimiz sezon Yasak Elma’ya veda eden Tuvana Türkay da Kağıt Ev dizisinde rol alacak isimler arasında. Birsen Altuntaş’ın twitter hesabında verdiği bilgiye göre diziye Çetin rolüyle Bülent Gültekin, Mert rolüyle Nejat Uygur, İnci rolüyle Tuğçe Aykut ve Melisa rolüyle Bulut Eker de katıldı. Doğduğun Ev Kaderindir'de Dilara yani Kibrit karakterine hayat veren Helin Kandemir'in de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

NUR FETTAHOĞLU