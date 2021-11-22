Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında?
Jülide Kural, duayen isim Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı olduğu bilinen Jülide Kural, Süper Baba, Camdan Kalp gibi projelerde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Peki, Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Jülide Kural, oynadığı ve ünlendiği Süper Baba dizisinin ardından Camdan Kalp, Sessiz Ölüm gibi birçok projede yer almıştı. Çoğumuzun aklına Süper Baba dizisinde Fiko'nun unutamadığı ilk aşkı İpek karakteriyle yer eden Jülide Kural uzun yıllardır Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı....
Çalıkuşu projesinde de yer alan Jülide Kural, en iyi oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine de sahip.
Peki, Jülide Kural Kimdir ve kaç yaşındadır? İşte ünlü isim hakkında merak edilen bazı detaylar...
JÜLİDE KURAL KİMDİR?
Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.
YER ALDIĞI PROJELER
Çınar Ağacı - 2010
Son Celat- 2008
Sessiz Ölüm-2002
Camdan Kalp-1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Sümer Tilmaç (Nihat) , Jülide Kural (İpek) ve Şevket Altuğ (Fiko)
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller
Nefes