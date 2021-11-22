Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında?

Jülide Kural, oynadığı ve ünlendiği Süper Baba dizisinin ardından Camdan Kalp, Sessiz Ölüm gibi birçok projede yer almıştı. Çoğumuzun aklına Süper Baba dizisinde Fiko'nun unutamadığı ilk aşkı İpek karakteriyle yer eden Jülide Kural uzun yıllardır Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı....

Çalıkuşu projesinde de yer alan Jülide Kural, en iyi oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine de sahip.

Peki, Jülide Kural Kimdir ve kaç yaşındadır? İşte ünlü isim hakkında merak edilen bazı detaylar...

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

YER ALDIĞI PROJELER

Çınar Ağacı - 2010

Son Celat- 2008

Sessiz Ölüm-2002

Camdan Kalp-1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Sümer Tilmaç (Nihat) , Jülide Kural (İpek) ve Şevket Altuğ (Fiko)



Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu - 1986

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller

Nefes