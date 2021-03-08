Jennifer Lopez'den küvet pozu

Jennifer Lopez tatil için Dominik'i tercih etti. Şu aralar Dominik'te deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Jennifer Lopez, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Lüks bir kaçamak sırasında banyoda poz veren Lopez hayranlarının dikkatini çekti.

Her zaman seksi pozlarını paylaşan ve gündem olan JLO bu sefer hayranlarını şaşırttı. Küvette ilginç saç stiliyle poz veren Lopez'in bu haline de beğeni yağdı.