İşte ünlü psikiyatristin dudak uçuklatan seans ücreti

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin senaristi olan ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seansları doldu.

Bir yıl boyunca danışan kabul etmeyecek olan Budaycıoğlu ve ekibinin seans ücretleri de dudak uçuklattı.

TV ekranlarında son günlerde özellikle Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerinin isimleri çokça duyulmaya başlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlama olan bu iki dizide izlenme rekorları kırarken izleyenler kitaplar hakkında bilgi toplamaya da başladı.

2008 yılında ikinci kitabı olan “Günahın Üç Rengi” adlı kitabını yayınlayan Budayıcıoğlu, kurucusu olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi İstanbul’da Levent ve Suadiye şubelerini açtı. Şu anda ekibi olan 75 kişilik psikiyatrist ve psikolog kadrosuyla danışanlara hizmet veriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun seans ücreti ne kadar?

Gülseren Budayıcıoğlu seans ücretleri 1 yıl önce 1.000 Türk Lirası’ndan Madalyon kliniğinde ise diğer doktorların seans ücretleri 250 Türk Lirası’ndan başlıyordu.

Ancak dizieler sonrası Budayıcıoğlu ününe ün kattı. MedyaTava olarak aradığımız klinik merkezlerinden Budayıcıoğlu'nun seanslarının dolu olduğunu öğrendik. Doluluk oranı öyle ki 1 yıl gibi ciddi bir süreyi kapsıyor.

Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde Budayıcıoğlu ekibi danışanlarına hizmet etmeye devam ediyor.

Psikiyatr ücretleri İstyanbul Levent ve Suadiye şubelerinde 20 dakika için 300, 45 dakika için 650 liradan başlıyor. Ankara'daki şubede ise 320 ile 565 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Psikolog seans ücretleri ise 45 dakika için 565 liradan başlıyor.