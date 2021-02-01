İşte Kırmızı Oda'nın yeni konuğu: Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Dizi dünyasında yıldızının parlamasını sağlayan Vatanım Sensin dizisinin ardından Kardeşim Benim 2 sinema filminde rol alan Pınar Deniz, hayatıyla merak edilmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Pınar Deniz, çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kurduğunu dile getiriyor.

Kırmızı Oda dizisi 23. bölüm önizlemesinde yeni bir karakter diziye giriş yaptı. Vatanım Sensin, Aşk 101 gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Pınar Deniz'in canlandıracağı karakter heyecan uyandırdı. Peki Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kırmızı Oda'da canlandıracağı karakterin adı ne? Hikayesi ne? İşte, Pınar Deniz kimdir? sorusunun yanıtını araştıranlar için ünlü oyuncunun merak edilen hayatı...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.



Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterini canlandırdı.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

2021 yılının Şubat ayı itibarıyla da Kırmızı Oda dizisine giriş yapan oyuncunun canlandıracağı karakterin adı ve hikayesi ise şimdilik bilinmiyor. Ancak pek çok tahmin yürütülüyor.



PINAR DENİZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER