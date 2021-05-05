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İşte Dorukhan Toköz'ün yeni aşkı...

Bahar Şahin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile fotoğrafını paylaşarak sevgili olduklarını açıkladı.

Magazin 05.05.2021, 14:18
İşte Dorukhan Toköz'ün yeni aşkı...

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

"LOVELANDIK"

Ünlü oyuncu, Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz ile fotoğrafını"Lovelandık" notuyla paylaştı.

2 DAKİKA SONRA SİLDİ

Ancak Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Ünlü oyuncu, bir süre sonra ise Instagram hesabını kapattı.

Bahar Şahin'in Instagram'ını dondurması şaşkınlık yaratırken ünlü oyuncu ile Dorukhan Toköz'ün aşkı sosyal medyada gündem oldu. Bir kısım ünlü çifti birbirine yakıştırırken, bir kısım "Hiç yakışmıyorlar" yorumunda bulundu.

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