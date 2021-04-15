İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşkı doğrulandı

Aşk 101 dizisiyle tanınan İpek Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

KALPLİ YORUMLAR

Ufuk Beydemir'in yeni yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı, fotoğrafın altına "İyi ki doğmuş" notunu düştü ve kalp emojisi koydu.

Beydemir ise bu yoruma "Teşekkürler hanımefendi "sözleriyle karşılık verdi. İki ismin de paylaşımlarında kalp emojisi kullanmaları aşk iddialarını doğruladı.

(Ensonhaber)