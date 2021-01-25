İlker Kaleli BBC dizisinde! Ünlü oyuncunun Türk turist rolünde büyük değişimi dikkat çekti...

1970'li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını konu alan dizide Türkiye'den İlker Kaleli boy gösterdi.

Kaleli, 70'lere özgü kıyafeti, boncuk kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vurdu.

İNGİLTERE VE İRLANDA'DAN SONRA DİJİTAL PLATFORMLARDA OLACAK

Tom Shankland'ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow'un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber'ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda'da BBC One'da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.

DANS ETTİĞİ SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Sekiz bölümlük "The Serpent", en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatına ışık tutuyor. İlker Kaleli'nin Charles Sobhraj'ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman'la dans sahneleri ise dikkatlerden kaçmadı.