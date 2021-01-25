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İlker Kaleli BBC dizisinde! Ünlü oyuncunun Türk turist rolünde büyük değişimi dikkat çekti...
Merakla beklenen 'The Serpent' dizisi İngiltere'de BBC One'da yayınlandı. Dizide rol olan başarılı oyuncu İlker Kaleli'nin performansı merak konusu olurken, Kaleli başarılı oyunculuğu ile gündem oldu. Kaleli'nin, Doctor Who dizisinin yıldızı Jenna Coleman ile dans sahneleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Magazin 25.01.2021, 11:25 25.01.2021, 11:35
2005
1970'li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını konu alan dizide Türkiye'den İlker Kaleli boy gösterdi.
Kaleli, 70'lere özgü kıyafeti, boncuk kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vurdu.
İNGİLTERE VE İRLANDA'DAN SONRA DİJİTAL PLATFORMLARDA OLACAK
Tom Shankland'ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow'un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber'ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda'da BBC One'da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.
DANS ETTİĞİ SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ
Sekiz bölümlük "The Serpent", en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatına ışık tutuyor. İlker Kaleli'nin Charles Sobhraj'ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman'la dans sahneleri ise dikkatlerden kaçmadı.