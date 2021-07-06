İki yıl sonra fikir değiştirdi: Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez yayınladı...

'Game of Thrones' dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, 2019 yılında Joe Jonas ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızlarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, evliliklerinin ikinci yılını kutluyor.

İKİ YIL SONRA İLK KEZ PAYLAŞTI

Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan 25 yaşındaki Turner, siyah-beyaz düğün fotoğraflarını ilk kez paylaşarak, kural bozdu. Takipçileri ünlü oyuncuya, Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletti.

ÖNCE LAS VEGAS, SONRA FRANSA

Turner ile Jonas, önce Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde süpriz bir törenle hayatlarını birleştirmişti. İkili, daha sonra Fransa'da bir düğün yapmıştı.

Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında ise rahat bir elbise giymeyi tercih etmişti.

SİTEM ETMİŞTİ

Hamilelik döneminde de pek fotoğraf paylaşmayan ve doğumdan sonra da kızının yüzünü hiç göstermeyen Sophie Turner, bebeğinin fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sitem etmişti.

"İSTEMİYORUM!"

İngiliz oyuncu, konuyla ilgili bir video yayınlamış ancak daha sonra silmişti.

Sophie Turner, paylaşımında, "Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

"İZİN ALMIYORSUNUZ"

"O benim kızım... Bu hayatta fotoğrafının çekilmesini istemedi" diyen Turner, daha sonra küfürlü ifadelerle kızgınlığını dile getirmişti.

Ünlü yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"Yetişkin adamların izinsiz şekilde bir bebeğin fotoğraflarını çekmesi korkunç... Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum. Bu çok iğrenç ve izin almıyorsunuz."

GAME OF THRONES İLE ŞÖHRETE KAVUŞTU

Öte yandan Sophie Turner, oyunculuk kariyerine üç yaşında başlamıştı.

HBO'nun fantastik dizisi 'Game of Thrones' dizisinde soylu bir aileden gelen duygusal ve hayalperest genç kız 'Sansa Stark' karakterini canlandırmıştı.

Karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etmişti.

Ayrıca, televizyon dizisi olarak bu onun ilk deneyimi olmuştu.

2013 yılında Catherine MacPhail'in aynı adlı romanından uyarlanan gerilim filmi 'Another Me' filminde Jonathan Rhys Meyers ile başrol oynamıştı.

Mart 2013'te televizyon filmi 'The Thirteenth Tale'de 'Adeline' karakterini canlandırmış ve 'Barely Lethal' adlı komedi filminde rol almıştı.

2012 yılında SAG Ödüllerinde "Grup Olarak En İyi Performans" dalında 'Game of Thrones' dizisinden aday gösterilmişti.

2013'te ise Genç Sanatçı Ödülleri'nde dizi kategorisinde "En İyi Yardımcı Genç Oyuncu" olarak HBO tarafından aday gösterilmişti.