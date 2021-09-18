banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

Türkiye’nin en kapsamlı Güzellik Merkezi Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya’nın işletmeciliğini yaptığı Bursa Suna Dumankaya ‘Bursa’ya cilt bakımı için gelinir mi gelinir’ sloganıyla ünlü isimlerin bakımlarını yapmaya devam ediyor.

Magazin 18.09.2021, 10:12
İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

Türkiye’nin en kapsamlı Güzellik Merkezi Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya’nın işletmeciliğini yaptığı Bursa Suna Dumankaya ‘Bursa’ya cilt bakımı için gelinir mi gelinir’ sloganıyla ünlü isimlerin bakımlarını yapmaya devam ediyor.

izmir’de oturan yazar ve oyuncu İclal Aydın da tam 345 kilometre yol kat edip güzellik bakımı için Bursa Suna Dumankaya’yı tercih etti.

Cilt bakımı, kişisel bakımlarını yaptıran ve oldukça memnun kalan İclal Aydın “Hiç Üşenmem. İzmir’e yerleştim, sabah 5’te çıkarım cilt bakımım da yapılır. Manikürüm, pedikürüm yapılır, gerekirse botoksum ve dermotolojik tedavim de yapılır, ben de koşa koşa gelirim tabi” dedi.

Bursa Suna Dumankaya ekibi ile bol bol sohbet edip kahkahaların odak noktası olan İclal Aydın güler yüzü, samimi ve neşeli tavırlarıyla herkesin beğenisini kazandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0