İbrahim Büyükak: Eser kendi 3 Adam kadrosunu kurdu

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

"HEYECANLIYIZ"

Doğum için gün sayan eşi Nurdan Beşen ile heyecanlı bekleyişe girdiklerini ifade eden oyuncu, “Heyecanla bekliyoruz. Her gün yeni bir şeyler oluyor. Her doktora gittiğimizde heyecanımız katlanıyor.” dedi.

"BİREBİR BABASI"

İkinci kez baba olan yakın arkadaşı Eser Yenenler’in bebeğini Yenenler’e benzeten İbrahim Büyükak, “Birebir babası. Eser’in sarısı. Bir Eser zordu şimdi üç oldu. Eşine sabırlar diliyorum. Türkiye kaldırmaz. O kendi '3 Adam' kadrosunu kurdu.” şeklinde konuştu.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları 1.5 ay sonra dünyaya gelecek.

(Ensonhaber)