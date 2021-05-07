İbrahim Büyükak: Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

3 YIL GEÇTİ

Sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan ikili, evliliklerinde 3. yılı geride bıraktı. Eşi ile birlikte kamera karşısına geçen Büyükak, konuyla ilgili, "Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"CANIM SEVGİLİM"

38 yaşındaki Nurdan Beşen ise Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Canım sevgilim... Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü. Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.